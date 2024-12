Notizie.com - Bolletta gas, stanno mettendo questo dietro i termosifoni per risparmiare: funziona?

Leggi su Notizie.com

Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile) si è espressa su uno dei trucchi più utilizzati per migliorare l’efficienza deiin casa. La stagione autunnale volge al termine e tra poco meno di un mese lascerà spazio all’inverno. In molte aree del nostro Paese le temperature si sono notevolmente abbassate rispetto alle settimane precedenti ed in tanti hanno già acceso i riscaldamenti in casa.gas,per? (Notizie.com)Per contrastare il freddo, si cerca sempre di mettere in atto alcuni trucchi che possano anche permettere diin. Uno di questi prevede l’utilizzo di carta stagnola che viene applicata sulla pareteil termosifone per migliorare l’efficienza dei, mametodo molto adoperato? A rispondere al quesito è stata Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile).