.com - Arriva a dicembre la nuova edizione di Cantine d’Italia 2025

Leggi su .com

A Milano martedì 3l’evento di presentazione e premiazione Un convegno inaugura la Guida con i contributi di Vinarius (indagine su analisi e trend del mercato vinicolo) e con un ricordo di Luigi Veronelli a 20 anni dalla scomparsa. Nell’occasione Go Wine presenta i risultati di un’indagine sul costo della visita in cantina su un campione di circa 550italiane.Esce a inizio, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.L’evento di presentazione e premiazione si terrà martedì prossimo 3a Milano presso l’Hotel Melià. Un evento dedicato alle 874italiane complessivamente segnalate in Guida. Nel corso della serata verranno consegnati 10 Premi Speciali; 268riceveranno il riconoscimento de “L’Impronta Go Wine”, assegnata a coloro che hanno ottenuto il più alto punteggio complessivo nelle valutazioni su Sito, Accoglienza e Vini.