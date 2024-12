Addio a tutti Perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle | si scopre il motivo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il casoagitacon le, ieri il giudice ha abbandonato improvvisamente il programma per poi riappare dietro le quinte. Dietro la sua decisione ci sarebbe ben altro ed il caso sarebbe lontano dall’essere rientrato. Così mentre ieri abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La prima ha detto: “Ti sei lamentata del minutaggio. Se anche fosse vero, che non lo è, secondo te ti tolgono 20 secondi dal ballo?”.>> “L’ha fatto durante la diretta”.con le, interviene Angelo Madonia e Selvaggia se ne accorge subito: panico in studio. Sonia in imbarazzo totale“Questa trasmissione dura cinque ore, non ci mandano mai a casa. La mia sensazione è che ti piace tantissimo dichiarare guerra, solo che le armi devi saperle maneggiare, ho l’impressione che tu poi debba subire il rinculo”.