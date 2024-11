Iltempo.it - "Vendetta per Ramy", odio rosso in piazza: vetrine sfasciate e petardi contro la polizia

Leggi su Iltempo.it

laspaccate. Altro corteo, altra giornata di caos a Roma. "Stop genocidio e al massacro in Libano. Palestina Libera" è lo striscione d'apertura della manifestazione partita daVittorio Emanuele con destinazione finale Porta San Paolo. Alla manifestazione nazionale unitaria, indetta dalle organizzazioni palestinesi in Italia, prendono parte numerose organizzazioni sindacali e politiche. Tra i cartelli, quelli raffiguranti alcuni politici (tra gli altri, la premier Giorgia Meloni e i ministri Crosetto, Valditara e Bernini) come ormai di consueto con i volti macchiati di vernice rossa, impronte di mani insanguinate e le scritte "guerrafondaio" o "guerrafondaia". Slogan e cori ripetutiNetanyahu, accusato di 'genocidio': una donna tiene in grembo un fagottino avvolto in un lenzuolo sporco dia evocare la "strage di bambini" a Gaza.