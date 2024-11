Si riaccende l’inflazione | a novembre +14%

Quotidiano.net - Si riaccende l’inflazione: a novembre +1,4%

Risale, peggiora la bilancia commerciale, cala il fatturato dell’industria. Tre brutte notizie in una sola giornata per l’economia italiana, già alle prese con una crescita risicata, abbondantemente sotto l’1% nel 2024. Ai prezzi dell’energia (+7,5%) hanno riacceso, che sale all’1,4% dallo 0,9% di ottobre. Ancora più forte l’accelerazione del carrello della spesa – ovvero quella parte di paniere che raggruppa i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona – passato dal 2 al 2,6%. Aumenta fra i consumatori la preoccupazione di un’ulteriore fiammata dei prezzi al dettaglio in vista del Natale: il Codacons calcola che un’inflazione all’1,4% "si traduce in un aggravio medio di spesa per la famiglia tipo da 460 euro annui, che salgono a 627 euro per un nucleo con due figli".