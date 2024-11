Lanazione.it - Rifiuti, in centro cambia la raccolta. Sacchi fuori dai negozi al mattino

Stop ai secchi di cartone e plastica lasciati di nottedalle attività commerciali delstorico. La Giunta comunale ha approvato la proposta in via sperimentale delle nuove fasce orarie di rilascio deiper le utenze non domestiche in deroga al Regolamento di igiene urbana. Il provvedimento è stato adottato per evitare l’esposizione serale deinelle vie e nelle piazze principali del(corso Cavour – piazza della Repubblica, via Filippeschi , via della Cava, piazza del Popolo con l’eccezione del giovedi e sabato , via Duomo, via Garibaldi, piazza Ranieri, via Ripa Serancia via Signorelli). A partire da lunedì e fino al 28 febbraio il conferimento deidaidovrà effettuarsi in due distinte fasce orarie, la prima dalle 7.30 e la seconda dalle 9.