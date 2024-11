Zonawrestling.net - Raquel Rodriguez: “Ho pensato di ritirarmi”

Nonostante le pochissime settimane di build-up, il match femminile di Wargames si è definitivamente scaldato negli ultimi episodi di RAW e Smackdown, grazie al precoce ritorno di Rhea Ripley, che si unirà a Naomi, Bayley, Bianca Belair e IYO SKY per sfidare il team della sua nemesi Liv Morgan, in cui lotteranno Candice LeRae, Nia Jax, Tiffany Stratton e. Persi tratta del primo match in un PLE da febbraio, quando durante Elimination Chamber ha avuto una reazione cutanea causata dalla sindrome da attivazione dei mastociti di cui soffre.“Hoal ritiro”Proprio di questo l’ex campionessa NXT ha parlato con Steven Muelhausen per The Takeover, programma speciale di Sports Illustrated, ricordando la grande fatica – fisica e mentale – che i tanti mesi fuori dal ring le hanno causato.