Paolo Belli protagonista della nuova puntata di "Pamela viaggia in latin"

ROMA – Il cantautore e conduttore televisivosarà ildi “in”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondoo-americano e iberico condotto daD’Amico. Appuntamento nella notte tra domenica 1° e lunedì 2 dicembre, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).D’Amico intervista l’artista, che è anche entertainer, autore e conduttore radiotelevisivo,fortunata serie tv “Ballando con le stelle”, e che racconteràsua passione per la musicaa, molto presente nella trasmissione su Rai 1 e dove predominano salsa, bachata, merengue, tango, rumba e samba, oltre a svelare i suoi gusti musicali, come quello per i “Gente de Zona”, con cui sogna una collaborazione.