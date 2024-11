Quotidiano.net - Lussuose novità per il Perpetual 1908

Il Rolex, lanciato nel 2023, oggi si mostra in una nuova e preziosa veste in platino 950 con un quadrante blu ghiaccio e motivo guilloché a grana di riso. Questo segnatempo racconta al meglio il patrimonio estetico dalla casa svizzera ed è stato chiamatoin omaggio all’anno in cui Hans Wilsdorf ha ideato il nome Rolex e registrato il marchio. Ha un cinturino in pelle di alligatore marrone dotato di Dualclasp, una doppia chiusura pieghevole.