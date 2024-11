Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: La Coda Del Diavolo, Sabato 30 Novembre 2024

30sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Ladelè un avvincente action-thriller ambientato in una Sardegna cupa e inquietante. Luca Argentero interpreta un personaggio enigmatico che indaga sull’omicidio di una giovane ragazza, un crimine legato a segreti sepolti e una rete di corruzione e violenza. Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli completano il cast in una storia ricca di mistero e suspense, ispirata al romanzo di Maurizio Maggi. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Unbroken è un war movie biografico diretto da Angelina Jolie e scritto dai Fratelli Coen. Racconta la straordinaria vita di Louis Zamperini, atleta olimpico e aviatore durante la Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto a un naufragio e alla prigionia giapponese.