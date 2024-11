Bergamonews.it - È 883 mania: il successo della serie tv rilancia le canzoni sulle piattaforme di streaming

Iltv Sky “Hanno ucciso l’Uomo Ragno- la leggendaria storia degli 883” ha influenzato anche gli ascoltimusicali, come ad esempio Spotify.Latv ha già battuto record: più di 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, facendone laSky Original debuttante più vista su Sky negli ultimi 8 anni, segno di come il tema piaccia molto agli appassionati di musica e di come la band sia entrata a far partevita di tutti noi.Il racconto biograficoband pavese composta da Max Pezzali e Mauro Repetto, infatti, ha colpito nel segno, riportando in auge le loroa distanza di quasi 30 anni. La cura nei dettagli e la bravura di attori e sceneggiatori nel narrare la storia di un gruppo che ha sbancato il lunario negli anni ’90, contrapponendosi come vero avversariomusica pop americana in Italia ha incuriosito e fatto appassionare tutti, fan o menoband, perché quello che sono riusciti a compiere i due ragazzi di Pavia è un unicumstoriamusica italiana.