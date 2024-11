Dramma della solitudine a Como | donna ritrovata morta dopo un anno

Leggi su Dayitalianews.com

Alcuni residenti in via Cesare Cantù a, preoccupati e insospettiti dal forte odore nauseabondo che proveniva da una casa, hallertato le forze dell’ordine che, entrate nell’appartamento, hfatto una scoperta raccapricciante: il corpo di unadi 57 anni, ormai privo di vita e in avanzato stato di decomposizione. Gli inquirenti sono in attesa degli esami medico-legali, ma almeno dalle prime verifiche sembra che lasiaper cause naturali da diversi mesi, forse addirittura unda un: nessuno l’ha cercataI vicini di casa, preoccupati per il forte odore proveniente dalla casa di fianco a loro dove abitava una signora, hchiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziottiQuestura diche, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono riusciti a forzare la porta di casa che era chiusa ed entrare nell’appartamento.