Terzotemponapoli.com - Dolomiti Energia Trentino – S.S. Napoli Basket, Valli: ”Occorrerà una super difesa per …”

: cercheremo di opporre unadi squadra a quelle che saranno le loro iniziative. Abbiamo lavorato bene, sono convinto che potremo fare una partita di sostanza, anche se la transizione di Trento è veramente molto efficaceNona giornata del campionato di serie A per la S.S., del nuovo Coachche affronta domani, l’imbattuta capolista. L’incontro si disputerà alle ore 19:00 alla “T Quotidiano” Arena di Trento. S.Scon alcune assenzeLa S.Sdel nuovo Coach Giorgio, non potrà ancora contare sull’apporto di Erick Green, che sta recuperando dall’infortunio muscolare rimediato al polpaccio destro, e del giovane play Saccoccia che ha subito un infortunio muscolare nella prima gara della IBSA Next Gen Cup disputata a Varese la scorsa settimana.