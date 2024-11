Cheesecake ai frutti di bosco e cioccolato bianco Senza cottura

Leggi su Donnaup.it

aidiQuando si tratta di preparare un dolce con il minimo sforzo questa torta è l’ideale!Vi aggiungo che è semplicissima e velocissima da realizzare,usare il forno!Il segreto per ottenere una crema liscia, corposa, morbida, compatta anchegelatina e addensanti è il! Sarà lui a legare tutti gli ingredienti e trasformarli in questa squisitezza. Idi, poi regalano un effetto scenico davvero particolare.Ovviamente la base, come per ogniche si rispetti, viene realizzata con una polvere di biscotti amalgamata con il burro fuso.Ma vediamo insieme come fare.aidiIngredienti:per la base:250 g di biscotti di pasta frolla80 g di burro non salatoper il ripieno di:250 g di fragole250 g di gocce di500 g di mascarpone100 g di zucchero a velo350 ml di panna frescaper la decorazione:400 g didi75 g di zuccheroLa preparazioneIniziamo a preparare la base.