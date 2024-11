Quotidiano.net - Ballon Bleu e Santos. L’originalità al potere

Due segnatempo dal raro fascino della Maison Cartier. Stiamo parlando dide Cartier (40 mm, con movimento meccanico a carica automatica 1847 MC., cassa in acciaio) prevede una corona scanalata ornata di uno spinello sintetico cabochon. Il quadrante è spazzolato effetto soleil mentre le originali lancette sono di color argentato e sono a forma di gladio. L’orlogio si presenta con la possibilità di avere due cinturini intercambiabili in acciaio e pelle. Sempre dalla casa francese, ecco l’orologiode Cartier, 39,8 mm, movimento meccanico a carica automatica, calibro 1847 MC. Il segnatempo presenta una cassa in acciaio con corona ettagonale con spinello sintetico blu sfaccettato, quadrante sfumato satinato effetto soleil, lancette d’acciaio rodiato lucido e materiale luminescente; due cinturini intercambiabili in acciaio e alligatore.