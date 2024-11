Romadailynews.it - Almanacco del 30-11-2024 ore 07:30

del giorno giovedì 28 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacomo della Marca religioso e sacerdote sono nati oggi Alberto Moravia Umberto Veronesi Martina Stella e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Buon compleanno tutto per già in Alessandra Andrea Pietro e Federico andiamo a salutare Maurizio e Gaia e Francesco e abbiamo detto a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 28 novembrenel 1006 e però del 1999 28 novembre 1999 noRoger è un viaggio tempo che ci riporta alla riapertura pensate della Basilica di Assisi totalmente restaurata tempi di record a poche settimane inizia il Grande Giubileo del 2000 una basilica di Assisi che era stata colpita come tutte le terre come le ombre le marche da quel forte terremoto riapre ai fedeli ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto rettale in nostra compagniadel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa