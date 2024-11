Quotidiano.net - Signorini (Bankitalia), ritardi nella transizione digitale

Leggi su Quotidiano.net

La "energetica e quella" rappresentano due sfide gemelle "che riguardano la struttura del sistema produttivo, e da cui dipende molto del benessere che ci possiamo attendere nei prossimi anni, anzi decenni". Lo ha detto all'Aquila il direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico, tra i protagonisti della due giorni di studio sulle "sfide strutturali dell'economia italiana". Un percorso a tappe che rientra nell'iniziativa 'In viaggio con la Banca d'Italia'. "Specie sul fronte- ha detto - è ormai l'intera Europa che ha necessità di darsi una scossa. In tema di tecnologie avanzate l'Europa non sta tenendo il passo con gli Stati Uniti, la Cina e altre grandi economie". Riguardo alla situazione italiana "il ritardo è palpabile - ha sottolineato - in particolare nell'adeguatezza dei servizi digitali della pubblica amministrazione edotazione di capitale umano.