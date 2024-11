Pos forse ritorno normalità in serata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.49 Ilalla pienaper i pagamenti Pos e con carte potrebbe arrivare nella tardadi oggi. Lo affermano diverse fonti di operatori del settore secondo le quali il ripristino dei cavi in fibra è entrato nella fase finale. Il danneggiamento dei cavi che ha causato il disservizio era avvenuto al momento della posa di tubature di gas in Svizzera. Per tornare allasi dovrà aggiornare anche il software. Nel frattempo si sono adottate soluzioni ponte per le grosse transazioni finanziarie.