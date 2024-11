Tvplay.it - Milan, rabbia Fonseca: la frecciata non lascia dubbi

Leggi su Tvplay.it

Il tecnico rossonero non ha, ecco sa dove vengono i problemi: i dettagli.La vittoria in Champions League delai danni dello Slovan Bratislava non è bastata a placare le polemiche relative ad una serie di problemi tattici che i rossoneri stanno accusando dall’inizio di stagione. Su tutti la difesa. Gli uomini di Paulohanno subito, finora, 22 reti tra campionato e Champions League, troppe per una squadra che ha ambizioni elevate.: lanon(LaPresse) tvplay.itE a guardare le partite dei rossoneri i problemi sono legati ad un vero e proprio atteggiamento che il tecnico portoghese ha instillato nei suoi giocatori. Una fragilità che parte dalle scelte dello stesso tecnico e che, troppo spesso, ha rischiato di far crollare il