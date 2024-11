Anteprima24.it - L’Avellino Basket cede, la Fortitudo Bologna fa suo il recupero

Tempo di lettura: < 1 minutoRimaneggiata contro un avversario di qualità, compatto e con il desiderio di scalare la classifica,è uscita sconfitta dal campo del Paladozza neldella settima giornata di andata con il punteggio di 92-64 in favore della. Gli irpini si sono presentati asenza il play titolare Sabatino e privi di Verazzo. Il capitano, non in perfette condizioni, è rimasto a casa per recuperare le energie. A pesare sul risultato oltre le assenze anche la lunga pausa. Non è mancato l’apporto di fede irpina che in circa 50 unità ha fatto tappa al palazetto di Piazza Manfredi Azzarita.I biancoverdi hanno faticato ad entrare in partita contro un avversario ben allenato e rigenerato dal nuovo tecnico. A incidere l’impatto del PalaDozza, perchè nel primo quarto la squadra di Alessandro Crotti ha concesso 30 punti permettendo alladi tirare con 7/9 da due e 5/6 da tre, chiudendo la gara con il 50% dalla lunga distanza.