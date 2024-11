Lanazione.it - La Toscana in Bocca. Cena di gala da record. Una mano tesa alla Fro

Oltre 16mila euro raccolti da destinare in beneficenza, in una serata "sold out" accompagnata dall’eccellenza della cucina. Anche quest’anno, ladide "Lain" alFair di Pistoia non ha tradito le attese: graziepartecipazione di quasi 300 persone, sono stati raccolti 16.091 euro da destinareFondazione radioterapia oncologica onlus, che da oltre trent’anni è impegnata nell’assistenza e nella cura dei pazienti. Per lainè la cifra benefica più alta di sempre. "Organizzare questo evento – ha commentato il presidente di Confcommercio Pistoia-Prato, Gianluca Spampani – ci riempie d’orgoglio. La partecipazione è stata straordinaria, al punto che non siamo riusciti ad esaudire tutte le richieste. Un appuntamento come questo è un modo per mettere sempre di più in contatto l’imprenditoria locale con le persone che quel territorio lo vivono.