Fonseca | Il Napoli ha avuto una preparazione senza infortuni e non ha le coppe

Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, di sabato 30 novembre 2024 alle ore 18.00. Reduce dopo due pareggi di fila in campionato, ha ottenuto altri tre punti conquistati in Champions League contro lo Slovan Bratislava.In apertura ha affermato, sottolineando un netto miglioramento: «Juventus e Bratislava sono state due partite diverse con momenti differenti. Contro la Juve c’è stata più organizzazione, contro lo Slovan più transizione. Mi sembra però che stiamo migliorando. Quando si vince non è tutto risolto ed è quello su cui ho insistito questa settimana. Abbiamoproblemi difensivi sui quali non posso chiudere gli occhi. Non è facile in Italia essere dominanti contro chiunque».«Prima dell’ultima partita contro la Juventus avevamo lavorato sull’organizzazione difensiva e la squadra ha risposto bene.