Esce "Again" il brano inedito di Pino Daniele

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi è in radio e disponibile in digitale “” (Warner Music Italy),diche intreccia il calore della sua indimenticabile voce con il suono unico della sua chitarra. Da oggi è online il lyric video con delle immagini che ritraggonoin studio di registrazione. Annunciato da un video teaser, realizzato in esclusiva da DAZN in collaborazione con Warner Music, l’” è stato presentato in anteprima assoluta domenica 24 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e in diretta su DAZN e Sky prima della partita Napoli – Roma.Unendo armoniosamente il timbro acustico con sonorità elettriche, “” trasporta chi lo ascolta in un viaggio emozionante alla riscoperta della profonda anima artistica che ha reso immortale le canzoni di