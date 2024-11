Gaeta.it - Contributi economici per famiglie con malati oncologici: scadenza al 29 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Fino al 29lecon un componente affetto da patologia oncologica possono presentare domanda per ricevere un supporto finanziario. Questa opportunità è stata annunciata dall’assessorato alle Politiche sociali dell’Aquila, che ha reso note le nuove disposizioni in accordo con la legge regionale 24/2023. Il raddoppio della dotazione finanziaria rappresenta un significativo passo in avanti nella tutela dellecolpite da queste gravi situazioni.Dettagli sulla nuova normativaL’avviso emanato dall’assessorato prevede un notevole incremento dei fondi messi a disposizione, che passano da 100 a 200 mila euro. Questo cambiamento è destinato a tradursi in un numero maggiore dibeneficiarie. L’assessore Roberto Santangelo ha evidenziato l’importanza di un simile intervento, sottolineando che, pur essendo già stato finanziato il totale delle domande legittime lo scorso anno, il nuovo impegno economico offre una certezza ulteriore allein difficoltà.