Camorra a Pozzuoli | ergastolo per i responsabili di un duplice omicidio del ’97

Facebook WhatsAppTwitter La situazione della criminalità organizzata asi complica ulteriormente con la conferma della condanna all’per quattro membri di un clan camorristico. Questi individui sono stati ritenutideldi Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore, avvenuto nel 1997. La recente decisione da parte della procura generale di Napoli mette in luce non solo la gravità del crimine, ma anche l’evoluzione dei processi giudiziari legati al mondo della.Dettagli dell’del 1997Ildi Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore si colloca in un contesto di rivalità tra clan nella zona di, dove il crimine organizzato ha radici profonde. L’è stato perpetrato il 16 settembre 1997, quando i due uomini furono crivellati di colpi da un fucile a canne mozze nel rione Toiano.