Calciomercato Napoli nuovo difensore | Manna ha già avuto una chiacchierata…

Ilha individuato ilche potrebbe fare al caso di Antonio Conte: Giovannisi è già mosso, arrivano le ultime. Difficile muovere pedine in una sessione particolare di mercato come quella invernale. Le squadre tendono a non stravolgere le rose, anche perchè i rimpiazzi risultano complicati e non sempre semplici da trovare. Ecco perché ilsi guarda intorno ma senza impegno: dovesse esserci qualche occasione, allora Giovanniproverà ad accontentare Conte.Al tempo stesso c’è la consapevolezza che qualcosa deve essere fatto e ci sono degli innesti che alservirebbero al netto delle occasioni: in difesa, tanto per fare un esempio, il direttore sportivo sta cercando un elemento da poter inserire all’interno della rosa, anche perchè c’è chi come Juan Jesus sembra ormai arrivato alla fine della sua esperienza in azzurro.