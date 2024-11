Bontempi uno spot durante lo Zecchino d’Oro per celebrare i 90 anni di legame con la musica

Leggi su Ildenaro.it

, storico marchio marchigiano di strumentili per bambini, torna a raccontarsi con lonatalizio “Suona, Vivi,”. Un progetto di grande significato, che celebra quasi novant’di storia e il profondocon la, la creatività e il territorio.Una storia fatta di sogni e speranze, di piccole scoperte e di crescita. Un sogno natalizio che vuole essere di buon auspicio per tutti i bambini che dalle prime note desiderano un giorno salire su un palcoscenico. Più di uno, per come è stato realizzato, le tematiche e la complessa produzione, si tratta a tutti gli effetti di un cortometraggio, un’opera di livello al servizio di una storica azienda marchigiana.Losarà trasmesso su Rai UnoLo, kermessele per eccellenza dedicata ai bambini e quest’anno offerta da