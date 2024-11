Quotidiano.net - Allarme prezzi, a novembre il carrello della spesa torna a salire: cosa è aumentato

Roma, 292024 –no ainflazione e. In particolare aumentano di più rispetto a ottobre idei beni alimentari e di prima necessità. Neri carreli- Germogli Ph 6 aprile 2016 Empoli Supermercato Coopcassieraipermercato generi alimentari scaffali. Foto Gianni Nucci/Fotocronache Germogli A, infatti il tasso di crescita deidel "" sale a +2,6% mentre l' inflazione di fondo si attesta a +1,9%. Lo rende noto l'Istat. Che precisa in una nota che idei Beni alimentari, per la curacasa epersona accelerano su base tendenziale (rispetto un anno fa,2023) da +2,0% a +2,6%, come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +1,0% a +1,8%).aumenta In particolare, la risalita del tasso d'inflazione risente in primo luogo dell'accelerazione deidei Beni energetici regolamentati (da +3,9% a +7,5%) e dell'attenuarsiflessione di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -10,2% a -6,6%).