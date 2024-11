Gaeta.it - Un progetto italiano per una birra sostenibile: Lob.It e la valorizzazione della biodiversità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama brassicolosi arricchisce di un’importante iniziativa: ilLob.It, che si propone di valorizzare ladelle materie prime per la produzione di unaartigianale,e completamente italiana. Presentato oggi a Roma durante il convegno “La centralitàricerca per lo sviluppo di una filiera brassicolae Made in Italy”, il bilancioprima annualità delrivela gli step compiuti verso la realizzazione di un prodotto che punta a un consumo responsabile e a un forte legame con il territorio.Il focus delLob.ItIlLob.It, sotto la coordinazione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria , in sinergia con l’Università di Parma e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste , si rivolge principalmente all’ottimizzazione di due materie prime fondamentali per la: il luppolo e l’orzo.