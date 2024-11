Ilfattoquotidiano.it - Ue, per la difesa l’Italia mette sul tavolo più di 30 miliardi: la sfida è multidimensionale

“La guerra infuria ai confini dell’Europa e dobbiamo essere pronti per ciò che ci aspetta, lavorando a stretto contatto con la Nato”, ha dichiarato agli eurodeputati Ursula Vor der Leyen. “La nostra spesa per ladeve aumentare”, chiedendo sforzi per rafforzare l’industria dellaeuropea e progetti dicomuni.Nel suo discorso del luglio 2024, la Presidente della futura Commissione, Ursula von der Leyen, aveva dichiarato che era giunto il momento di costruire una “vera” Unione europea dellae di creare un mercato unico per la. Oggi circa il 55% delle importazioni di armi da parte degli stati europei nel 2019-23 è stato fornito dagli Stati Uniti, mentre allo stesso tempo l’Europa è responsabile di circa un terzo delle esportazioni globali di armi, compresi grandi volumi diretti al di fuori della regione, a dimostrazione della forte capacità militare-industriale dell’Europa.