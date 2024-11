Lapresse.it - Ucraina: Putin, attacco massiccio missili Oreshnik paragonabile a uso armi nucleari

Torino, 28 nov. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimirha annunciato alcune caratteristiche del nuovo missile, paragonandolo alle. “In caso di utilizzo” dei, “la loro potenza saràall’uso delle”, ha detto il capo del Cremlino durante una sessione del Consiglio di sicurezza collettiva (Csto), citato da Ria Novosti. “Il missilecolpisce anche oggetti altamente protetti situati a grandi profondità”, ha aggiunto, e “tutto ciò che si trova nell’epicentro dell’esplosione si divide in particelle elementari e si trasforma in polvere”. “L’non è un’arma di distruzione di massa, è un’arma ad alta precisione e non dispone di carica nucleare”, ha dichiarato ancora, confermando che la produzione in serie del missile è iniziata.