Ilrestodelcarlino.it - Treni Bologna Venezia, lavori sulla linea: cosa sapere per i viaggi del weekend

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 novembre 2024 – Al via interventi di potenziamento infrastrutturaleferroviaria. E modifiche al servizio– Padova/. Eccocambia sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Dall’1.20 nella notte tra domani e sabato all’1.20 di lunedì 2 dicembre (ovvero la notte tra domenica e lunedì) Rfi Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà dei, che comporteranno l’interruzione della circolazione ferroviaria fraCentrale eCorticella con modifiche al servizio, che interesseranno sia il traffico regionale sia quello di lunga percorrenza. Durante l’attività del cantiere sarà in funzione il piazzale Arcoveggio diCentrale, con accesso da via de’ Carracci.