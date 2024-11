Quotidiano.net - Tamberi, l’oro è ritrovare papà

Roma, 28 novembe 2024 – Adesso che ha conquistato anche una (meritatissima!) laurea honoris causa, beh, forse Gimbopotrà trovare il modo di guadagnare anche una riconciliazione con il. Ovviamente sono affari di famiglia, per quanto pubblicamente sviscerati sul palcoscenico televisivo delle ‘Belve’ Rai. Ma insomma, lo penso e lo scrivo da genitore: mai lasciare che inevitabili incomprensioni si trasformino in ferite insanabili. Ciò premesso, in questa sede interessa ribadire una verità antica. Prima del fenomeno Sinner, la figura di Gimbo ha emanato una luce fortissima. Stiamo parlando di un campione capace di vincere Olimpiade, Mondiale ed Europeo nel salto in alto. È vero che l’atletica leggera non ha il fascino multimediale del tennis: ma quando fra cinquant’anni qualcuno scriverà la Storia dello sport azzurro, indiscutibilmentesarà nel Pantheon degli Eroi.