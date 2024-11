Anteprima24.it - Schianto mortale nelle Marche, deceduto 48enne salernitano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di una vittima del, originaria dell’agronocerinosarnese, dell’incidente stradaleavvenuto ieri sera sulla strada statale 16, nei pressi di Loreto,.L’uomo, G. C.l, 48 anni, originario di Scafati e residente a Recanati, si trovava alla guida della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’altra vettura, a pochi metri dallo snodo autostradale dell’A14.Lotra i due mezzi è stato fatale, il 48ennne èsul colpo. Sul posto carabinieri e sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. La salma è stata sottoposta a sequestro in attesa dell’esito dell’esame autoptico a cura del medico legale.L'articoloproviene da Anteprima24.