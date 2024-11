Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

, 28Questa sera, giovedì 28, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 28, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui la scioccante testimonianza di chi ha lavorato nelle terapie d’urgenza di Gaza. Cosa è davvero accaduto al riparo dagli occhistampa internazionale indipendente? Come sono morti i civili e quali sono i numeri reali del massacro? Ala denuncia dei medici americani in prima linea.