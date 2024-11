Sport.quotidiano.net - Palladino alza la guardia. "Penso solo a questa gara. Già persi punti per strada. Biraghi? Un grande uomo»

Guai a pensare all’Inter. Raffaeletira dritto, non vuole nemmeno sentirne parlare. "Affronteremo una formazione molto valida, che ha battuto una squadra come l’Apoel che ci ha fatto male poche settimane fa. Si difende e sa attaccare: le motivazioni sono tante. Abbiamo perso giàper, il nostro obiettivo invece è di rientrare nelle prime otto e fare un turno in meno a febbraio nel torneo". Idea chiara, per conservare un posto nelle prime otto di passi falsi non ne sono più concessi. "Le insidie sono dietro l’angolo, lo so che tutti pensano già allacon l’Inter ma noi teniamo molto acompetizione. Abbiamo unequilibrio e dobbiamo essere bravi a sfruttarlo. Poi da venerdì inizieremo a pensare alla notte magica che ci attende".si sposta anche sui singoli.