Milly Carlucci rompe il silenzio su Angelo Madonia | Non può permettere che la sua vita personale interferisca con il lavoro

, in un intervento a Lain Diretta condotto da Alberto Matano, ha affrontato la questione legata ad, dopo l’esclusione dal programma Ballando con le StelleL’episodio ha destato grande curiosità e acceso un dibattito tra i fan del programma. La conduttrice ha iniziato spiegando il ruolo cruciale dei maestri nella trasmissione:“Noi affidiamo i nostri concorrenti, che provengono da ambiti completamente diversi e spesso hanno paura di esibirsi, a maestri che diventano per loro un punto di riferimento totale. Il maestro non solo li supporta tecnicamente, ma li accompagna psicologicamente, diventando quasi una guida. Deve esserci un legame solido e indissolubile tra maestro e allievo, basato sulla fiducia e sulla costante presenza. Questo rapporto si riflette anche nei momenti più difficili, come davanti alla giuria, dove il maestro deve sempre proteggere il vip e non portare in scena questioni personali”.