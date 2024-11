Metropolitanmagazine.it - Il Canone Rai manda Giorgia Meloni su tutte le furie

La spaccatura si è consumata nella giornata di martedì 26 novembre, quando in Commissione Bilancio al Senato si è votato l’emendamento al decreto fiscale presentato dalla Lega che proponeva la conferma della riduzione delRai da 90 a 70 euro anche per il 2025. L’emendamento sul taglio delRai è stato bocciato con 12 contrari e 10 a favore, con Forza Italia che ha votato contro insieme all’opposizione. “Il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà.La spaccatura sulRai, pericoloso per la tenuta della maggioranza, avrebbe invece scatenato la furia dicontro gli alleati.In un retroscena del Corriere della Sera la premier viene descritta come “inc****** nera” dai suoi, perché mai finora la maggioranza era arrivata così vicina alla crisi.