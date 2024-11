Europei di cross 2024 40 azzurri ad Antalya | Battocletti e Yeman Crippa guidano la spedizione

Leggi su Sportface.it

Saranno quaranta (21 donne, 19 uomini) gliche prenderanno parte ai Campionatidiin programma ad(Turchia) domenica 8 dicembre, in quello che è l’ultimo impegno della Nazionale italiana per il. Nell’elenco ufficializzato dal direttore tecnico Antonio La Torre, spicca naturalmente il nome di Nadia, argento olimpico dei 10.000 metri, doppia medaglia d’oro aglidi Roma, argento assoluto lo scorso anno aglididi Bruxelles dopo quattro ori consecutivi nelle categorie giovanili. L’azzurra è reduce dal trionfo nelspagnolo di Alcobendas, alle porte di Madrid, dove ha chiuso gli 8040 metri in 26:14 (dopo il 27:17 del 2022 e il 26:50 del 2023 sullo stesso percorso).“Sono felice delle sensazioni che ho avuto – aveva detto in quell’occasione la fuoriclasse azzurra – Se la Cinque Mulini serviva per togliere la ruggine, la gara di oggi si correva su un percorso più tosto, con tanti saliscendi, e mi ha fatto capire che sto raggiungendo la giusta forma per glidi