Gaeta.it - Carolina Morace all’Europarlamento: scontro trasversale sulle discriminazioni contro le coppie omosessuali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, ex calciatrice e ora eurodeputata per il Movimento 5 Stelle, ha recentemente attirato l’attenzione della stampa, in particolare per le sue dichiarazioni in merito alleche affrontano lein Europa. Durante una sua apparizione al Parlamento Europeo,ha espresso ferma critica all’attuale governo italiano guidato da Giorgia Meloni, divenendo protagonista di un acceso dibattito con il collega eurodeputato Paolo Inselvini, di Fratelli d’Italia. Le sue dichiarazioni hanno sollevato un’ondata di reazioni, portando alla ribalta un tema di rilevante importanza sociale e politica.La denuncia diNel suo intervento,ha messo in evidenza una circolare del governo Meloni che dichiara illegittimi gli atti di nascita redatti per i bambini con due madri.