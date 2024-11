Ilfattoquotidiano.it - Aperto fascicolo per omicidio colposo per la morte dell’imprenditrice Italia Salvagnini Luxardo

La procura di Padova haunpercontro ignoti e disposto un’autopsia, per fare luce sulladi, detta Pupa, 82 anni, avvenuta sabato pomeriggio nella piscina termale dell’hotel Ermitage Medical di Teolo (Padova). L’esame servirà a comprendere se l’anziana erede della dinastia dei produttori degli alcolici, sia morta per annegamento o per un improvviso malore.L’anziana era a Teolo per due settimane di cure, in compagnia della sua badante. Al vaglio c’è la sua posizione e quella del bagnino della struttura. Le indagini punteranno sulla sicurezza della piscina e sull’intervento del personale. Imprenditrice di successo, Pupaera l’erede di una delle più note famiglie industriali venete. Era sposata con Michele, scomparso nel 2002.