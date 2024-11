Anteprima24.it - “Angioletto sempre tra noi”, corteo per il 18enne morto

Tempo di lettura: 2 minuti“Fino a quando il tuo sorriso risonerà dentro di noi, tu saraiqui presente. AL prossimo colpo di testa Angiolè”.E con questo messaggio che gli amici di Angelo Galasso, ila causa di un incidente stradale dopo una settimana di agonia, vogliano tenere viva la memoria del coetaneo.Amici, militanti della Curva Sud dell’Avellino Calcio e degli altri gruppi di tifo organizzati, già durante il funerale di Angelo, sabato scorso, erano stati protagonisti in un toccante momento tra striscioni e cori per gridare al cielo “Angelo, nel cuore degli ultrà. Saraicon noi, non ti lasceremo mai”.E con lo stesso spirito che è stato organizzato unper lunedì 2 dicembre che partirà alle ore 8:30 da Piazza Libertà per arrivare fino alla Chiesa di San Ciro di Viale Italia.