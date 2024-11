Lettera43.it - Volkswagen vende le sue attività nella regione cinese dello Xinjiang

rà lo stabilimentocontroversa, dopo anni di pressioni degli investitori per abbandonare la sua presenza, dove i gruppi per i diritti umani hanno documentato in un sistema perdurante di abusi, tra cui il lavoro forzato di massa in campi di detenzione. Il gruppo tedescorà alla societàShanghai Motor Vehicle Inspection Center (Smvic) la sua fabbricacapitale della, Urumqi, oltre ad una pista di prova a Turpan, a una società.La concorrenza con Byd e le accuse a Pechino di violazione dei diritti umaniha perso terreno in Cina, il suo mercato più importante, con vendite nel Paese nel 2023 in crescita modesta ma a un ritmo più lento rispetto all’anno precedente. È rimasta indietro rispetto ai concorrenti nazionali in Cina, perdendo il titolo di marchio automobilistico più venduto a favore di Byd.