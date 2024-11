Liberoquotidiano.it - Milano messa a ferro e fuoco? Sconcertante, Beppe Sala accusa la destra: "Sappiamo che a loro piace"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo un lungo e imbarazzante silenzio, dopo notti di scontri, dopo che la città di cui è sindaco veniva, ecco cheparla di quanto accaduto al Corvetto, il quartiere dial centro delle cronache per le rivolte in seguito alla morte di Ramy Elgami, il 18enne di origini egiziane morto cadendo dal motorino mentre fuggiva dai carabinieri. "Ho apprezzato molto le parole del padre di Ramy e della fidanzata. Li rintracceremo per invitarli a Palazzo Marino", ha premessoa margine di un evento aparlando del ragazzo rimasto ucciso in un inseguimento con i Carabinieri al Corvetto. "Quello che è successo ci richiama alla nostra attenzione ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta". Dunque, subito un passaggio surreale: il primo cittadino meneghino che fa? Presto detto:la