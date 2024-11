Quifinanza.it - La nuova Commissione Ue di Ursula Von der Leyen, tutti i nomi e gli incarichi

Leggi su Quifinanza.it

A quasi sei mesi dal voto di giugno per il rinnovo del Parlamento europeo, l’Eurocamera si pronuncerà oggi sull’atto finale di apertura ufficiale dellavon derII, il secondo mandato della leader tedesca alla guida del governo di Bruxelles. Dopo l’esame dei singoli commissari, infatti, il plenum dell’assemblea di Strasburgo voterà sull’intero collegio di “ministri”, tra vicepresidenti e delegati per le varie aree di legislazione europea, che affiancheranno l’ex ministra della Difesa di Berlino per i prossimi cinque anni. Come noto l’Italia ha indicato Raffaele Fitto come proprio commissario designato, con l’ormai nostro ex ministro che sarà uno dei vicepresidenti esecutivi con la delega alla coesione e alle riforme.Di seguito, ecco lavon derII.Teresa Ribera Rodríguez – vicepresidente esecutiva della, responsabile per la transizione giusta, pulita e competitivaTeresa Ribera Rodríguez, con una formazione giuridica e una lunga carriera come alta funzionaria nella pubblica amministrazione spagnola, ha ricoperto numerosipresso le Nazioni Unite, focalizzandosi su sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici.