Inter ecco quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi di Champions

Simone Inzaghi cercava una vittoria, e i suoi ragazzi gliel’hanno regalata, pur con qualche sofferenza. San Siro è stato il teatro dell’atteso match diLeague trae Lipsia, offrendo emozioni e soddisfazioni ai tanti tifosi presenti. L’entusiasmo con cui il pubblico nerazzurro ha salutato Marcus Thuram e compagni al triplice fischio racconta tutto: l’1-0 finale avvicina sensibilmente la qualificazionedi finale.Basta un’altra vittoriaUn risultato cruciale per la classifica dell’, che ora vola in testa al girone (in attesa del Liverpool, impegnato domani). Basta un’altra vittoria per sfiorare la certezza matematica del passaggio del turno: secondo le simulazioni Opta, con 16la qualificazione tra le migliori otto è garantita nel 98% dei casi. Insomma, missione quasi compiuta per Lautaro e compagni.