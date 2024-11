Il vero motivo per cui Gabriel ha deriso l’esultanza di Viktor Gyokeres

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:sembrava prendere in girocopiando la sua esultanza dopo aver segnato per l’Arsenal durante la vittoria per 5-1 sullo Sporting Lisbona in Champions League. I Gunners passano in vantaggio al 7?, conMartinelli che segna da distanza ravvicinata. Havertz ha poi segnato il 2-0 con una conclusione da esperto al 22?.Il difensore centrale brasiliano ha poi segnato il 3-0 subito prima dell’intervallo con un potente colpo di testa regalando all’Arsenal un comodo vantaggio per 3-0 all’intervallo.Lo Sporting ha recuperato un pareggio all’inizio del secondo tempo, Gonçalo Inácio ha segnato al 47?. Tuttavia, ogni speranza di rimonta è stata delusa quando al 65? hanno concesso un rigore, che Saka ha sbattuto a casa.E Trossard ha messo la ciliegina sulla torta con un gol all’82’ che ha concluso una prestazione a 5 stelle della squadra di Mikel Arteta.