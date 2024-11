Gaeta.it - Festival Nazionale di Teatro Scuola: gli studenti in scena a Sala Consilina nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter A, nel Salernitano, si prepara a debuttare un’importante iniziativa culturale: ildi“MythikònClassico“. Il nuovo evento, previsto per la seconda metà di maggio, coinvolgeràdi vari istituti scolastici italiani che metteranno inopere ispirate a classici della tradizione greca e latina. La manifestazione – promossa attraverso un protocollo d’intesa – non solo offre un’opportunità di espressione artistica, ma si propone anche come un valido strumento didattico.Un progetto innovativo per ilscolasticoIl“MythikònClassico” nasce da una collaborazione tra l’IISS “M. T. Cicerone”, il Comune die la Cooperativa artistica La Cantina delle Arti. Questo progetto ambizioso mira a stimolare il coinvolgimento deglinon solo nella recitazione ma anche nella riflessione su tematiche etiche e civili, sempre attuali e rilevanti.