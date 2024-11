Lapresse.it - Evelina Christillin, scontro Giuli-Crosetto sulla nomina al Museo Egizio: in serata la smentita

Leggi su Lapresse.it

Presuntodialdi Torino. A darne notizia ieri diversi media, tra i quali il Foglio, oltre a diversi politici. Inè poi arrivata una nota dei due ministri che smentiva le tensioni. Tra i primi a commentare Enrico Borghi di Italia Viva: “Il clamorosoin atto nel governo, relativo alla Presidenza di una prestigiosa istituzione come ildi Torino, denota ancora una volta da un lato il tentativo di una permanente volontà di occupazione militare di ogni spazio di gestione pubblica da parte della corrente storica di Fratelli d’Italia e dall’altro dell’evidente divaricazione in corso tra il Ministro della Cultura,, che nella circostanza ha esercitato una autonomia di giudizio evidentemente non gradita in Via della Scrofa – dichiarano in una nota il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo parlamentare Italia viva-Il Centro- Renew Europe al Senato, e la senatrice Silvia Fregolent, presidente regionale di Italia Viva per il Piemonte – e il Ministro della Difesa,, che nella circostanza ha evidentemente tentato una operazione di tutoraggio proconsolare piemontese evidentemente fallita.