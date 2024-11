Ilgiorno.it - Da centro termale a casa di cura. La rinascita dell’ex Serbelloni

Il futuro possibile del vecchio ospedale? Un complesso, già battezzato Architerme, in contesto storico e a due passi dal naviglio Martesana. O undi ricerca medica avanzato, nel rispetto di quella che fu, ed è, la vocazione dello storico edificio ottocentesco. Una struttura per il benessere della persona e l’assistenza multietà. O ancora, una struttura-palcoscenico per il protagonismo giovanile, con balconate interne e arredi multicolore. Carte, planimetrie, rendering, ipotesi di costo. Tutto tracciato, tutto scritto. Una carrellata affascinante di ipotesi e sogni. E un appello corale: "Il grande vecchio aspetta. Si trovino i fondi". Sono stati esposti nella cappella dell’antico “ospitale” del Moraglia gli elaborati realizzati a gruppi da una quarantina di studenti del laboratorio per la Conservazione delle architetture complesse dell’Auic (scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni) del Politecnico di Milano, nell’ambito di una partnership con il comune, con Asst Melegnano Martesana e con la partecipazione dell’associazione culturale Concordiola, da anni nume tutelare dell’edificio.